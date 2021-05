Horóscopo 04-05-2021

TAURO Tienes suficiente energía positiva planetaria como para destacarte en todo lo que lleves a cabo. La felicidad en el amor no te faltará porque has sabido ganarte el amor del ser amado. Continúa sembrando amor que cosecharás en abundancia.

ARIES Resuelve todo conflicto pasado para que puedas realizarte plenamente en el presente. No aparentes lo que no sientes ya que toda falsedad se derrumba ante la verdad. Ponte en contacto con personas que están dispuestas a ayudarte.

