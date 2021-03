Horóscopo 04-03-2021

CAPRICORNIO Venus ilumina las uniones, el romance. Si aún no has encontrado a tu media naranja, ahora recibes el empujoncito extra para que consigas a esa persona que hará vibrar las fibras de tu corazón. Personas jóvenes y niños pondrán un toque de alegría en tu vida.

ESCORPIO Viajes o contactos con el extranjero se exaltan favorablemente para ti ahora que el planeta Venus transita por tu novena casa. No tienes excusas para no viajar ya que todo te saldrá bien y te divertirás en grande. No olvides incluir en tus planes a tu familia y a tus buenas amistades.

You May Also Like