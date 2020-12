Horóscopo 03-12-2020

SAGITARIO Si te sientes un poco confundido/a con respecto a algo que te está haciendo pensar cosas que no quieres sobre la vida, es mejor que te calmes y que tengas claro que no siempre vas a estar con todo claro. Busca retomar las relaciones con tu núcleo familiar.

LEO Jornada espléndida para realizar proyectos que habías abandonado. No desperdicies tu tiempo. Recibirás una noticia de un amigo que puede traerte algunas dudas sobre tu relación de amistad. Actúa con madurez y no te precipites a tomar decisiones.

ARIES Deja de lado las envidias y conflictos con tus compañeros/as de trabajo, esto no te conducirá por buen camino. Tienes la necesidad de explorar mucho más tus deseos y pasiones con tu pareja, no tengas miedo a decirle las cosas que te provocan placer en la vida

You May Also Like