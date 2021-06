Horóscopo 03-06-2021

ACUARIO Ve con mucho cuidado en asuntos de amor ahora que Mercurio se torna retrógrado. Toma las cosas con calma para que no arruines en un momento lo que has estado planificando por tanto tiempo. Tu palabra podría ser malinterpretada. Piensa bien lo que vas a expresar.

CAPRICORNIO No te dejes dominar por la nostalgia y por lo que nunca se llegó a realizar en tu vida. Acepta tu realidad presente ya que es lo que más te conviene. Tienes ante ti nuevas oportunidades para ser feliz. Una persona diferente a las que hasta ahora has conocido pondrá magia en tu vida.

SAGITARIO Aun cuando Mercurio se encuentre retrógrado, se te abrirán las puertas a nuevas oportunidades de trabajo porque así tú lo has estipulado. Sigue programándote al éxito y no habrá problema alguno que no puedas superar. La suerte te favorece en todo negocio que desees emprender.

VIRGO Es tiempo de que aceptes aquello que no puedes cambiar y pases la página de esa historia. Tu actitud, muchas veces testaruda, sólo logra causar problemas. A tu lado tienes seres que te quieren pero que no están dispuestos a cambiar por tus caprichos.

