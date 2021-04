Horóscopo 03-04-2021

ARIES Si sigues con tu visión negativa en los negocios todo se ornará más pesado y tedioso. Empieza a cambiar la actitud y a canalizar los obstáculos como algo que te hará crecer. Conocerás una persona que cautivará tu corazón. Comienza una nueva etapa de amor.

Números de la suerte: 44,51,60.“Positivismo.”

TAURO Otras personas podrían venir a decirte lo que estás haciendo mal en tu vida, pero solo debes darle la atención que merece si son personas de confianza para tu vida. Busca relajarte y disfrutar de más momentos con tu familia y seres queridos.

Números de la suerte: 3,37,50.“Presagio.”

GÉMINIS Tendrás la oportunidad de nuevas responsabilidades en el trabajo, pero deberás tomar una dura decisión que puede involucrar a tu familia. Pon en la balanza lo bueno y lo malo que ello conlleva. Acércate a tu pariente con el cual tuviste una fuerte discusión.

Números de la suerte: 9,13,21.“Decisiones.”

CÁNCER Has dejado cosas sin terminar y eso lo podrás notar el día de hoy, ya que probablemente te pasará la cuenta en algo importante. Un momento de alegría muy bueno vivirás con una persona que no veías hace tiempo y no terminaste en buenos términos.

Números de la suerte: 1,15,27.“Reencuentro.”

LEO No puedes avanzar en el plano profesional. Te sentirás bloqueado/a para afrontar estos nuevos desafíos. Es importante que escuches a tus pares con atención e intentes imitar las cosas buenas. Una gran noticia en el seno de tu familia llenará tu corazón de alegría.

Números de la suerte: 23,39,40.“Superación.”

VIRGO Algunas actitudes de compañeros de trabajo pueden ayudarte. Recuerda siempre que es muy importante el tomar cosas que otros para poder crecer como profesionales. Discusiones en tu grupo de amigos, no busques problemas donde no los hay.

Números de la suerte: 13,17,57.“Aprendizaje.”

LIBRA Recibirás un llamado de una persona de la cual te encuentras distanciado/a. Debes demostrar grandeza y aprender a perdonar. Tu pareja te dará una gran noticia que hacía tiempos estabas esperando. Puede que sea un antes y un después. Se acercan días felices.

Números de la suerte: 10,29,58.“Perdón.”

ESCORPIO Una tercera persona puede traerte muchos problemas con tu pareja. Tu has incentivado a que esto suceda. Debes asumir tus responsabilidades y tratar de solucionarlo. Puede que te sientas cansado/a físicamente, el sedentarismo está haciendo estragos.

Números de la suerte: 7,13,39.“Aceptación.”

SAGITARIO No te tires al abandono en tu aspecto estético. Es momento que comiences a tomar la iniciativa. Un cambio de look y de guardarropas no te vendrían nada mal. Las puertas de algunos proyectos comienzan a cerrarse por tu falta de flexibilidad.

Números de la suerte: 31,54,59.“Cambios.”

CAPRICORNIO Vives pensando que todos los que te rodean quieren perjudicarte. Hasta que no cambies tu pensamiento y forma de pensar, no podrás crecer y desarrollarte en el plano laboral. Rodéate con personas que realmente quieran hacerte el bien.

Números de la suerte: 22,34,35.“Reflexiones.”

ACUARIO No es un buen momento para realizar una reunión de amigos o algo familiar, es probable que algunas personas en tu mundo estén pasando por algunos conflictos y no será una buena junta para todos, podrían ocurrir problemas.

Números de la suerte: 2,20,47.“Intervalo.”

PISCIS La rutina comienza a hacer mella en tu relación de pareja. Está en ambos poder salir de ella. Tu tienes las herramientas para hacer fluir la pasión, utilízalas. Hoy puedes volver a reflotar los viejos anhelos de cambios en tu hogar.

Números de la suerte: 17,20,33.“Revivir.”





