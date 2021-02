Horóscopo 03-02-2021 | La Prensa Panamá

Horóscopo de Piscis Algunos imprevistos te pondrán en alerta. No actúes por impulso, tienes que analizar antes de ejecutar. No te apresures y tómate un tiempo para evaluar esa propuesta de reconciliación.

Horóscopo de Libra No rechaces el apoyo que necesitas, mantenerte solo frente a tanto no te permite avanzar. En lo sentimental, te afecta la distancia que tienes con esa persona, es el momento de perdonar.

Horóscopo de Cáncer No te comprometas con aquello que no puedas cumplir, podrías perjudicarte por faltar a tu palabra. Tienes la oportunidad de reconciliarte, es cuestión de conservar la tolerancia y no confrontar.

Horóscopo de Tauro Te unirás con otras personas para impulsar un nuevo proyecto, tienes que ordenarte para concretarlo. Reestablece los límites, no permitas injusticias por conservar a alguien que no conviene.

Horóscopo de Aries No comentes sobre tus proyectos, habrá gente negativa que intentará llenarte de temores. Luego de una pelea, alguien busca tus disculpas. No te cierres en posturas que la distancien.

