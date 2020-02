Horóscopo 03-02-2020

ARIES Se impone en tu vida buscar la paz en todo momento. Tendrás que controlar la ambición desmedida y toda necesidad de control. Con amor, comprensión y ternura lograrás más que con guerras. Saca tiempo para poner en orden tus pensamientos, planes, sueños y esperanzas.

Números de la suerte: 22, 41, 47.“Razona.”

TAURO Cada ser que has amado te ha dejado lecciones dolorosas, pero valiosas. Ahora sabrás practicar el arte de amar sin esperar nada a cambio. Quien en verdad te ama, estará a tu lado dándote lo mejor de sí. Tu magnetismo social estará en óptimas condiciones en este fin de semana.

Números de la suerte: 5, 21, 43.“Control.”

GÉMINIS Cambia actitudes y no sigas cargando con cruces ajenas. Haz lo que puedas y no abuses de tu organismo. Controla sobre todo tu murmullo mental. Se impone dar descanso a tu mente. Aprende a relajarte y a diversificar tus intereses. En lo sentimental, llegan sorpresas.

Números de la suerte: 44, 47, 52.“Separa.”

CÁNCER Debes preguntarte qué estás haciendo para que se paralicen todas las bendiciones que la divinidad tiene para ti. Tú ya has vencido lo peor, siéntete como un sobreviviente. Tu misión ahora es enriquecerte, tanto en el aspecto material como en el aspecto espiritual. Gana dinero y enseña a otros a hacerlo.

Números de la suerte: 5, 12, 45.“Decisión.”

LEO Tu palabra tendrá poder y franqueza para clarificar dudas y sospechas. Si estás sin pareja, tendrás citas románticas, irás a fiestas y reuniones y serás el centro de atención donde quiera que vayas. Tus amigos reclaman de tu atención. Toda unión se fortalecerá.

Números de la suerte: 6, 14, 56.“Franqueza.”

VIRGO Tu creatividad e inventiva no tendrán límites. Vive intensamente tu hoy, planificando para tu futuro y enterrando lo triste de tu ayer. Ahora harás tus leyes y todo te será permitido siempre que no afectes a otros seres humanos con tus acciones.

Números de la suerte: 10, 22, 46.“Riesgos.”

LIBRA No te agotes haciendo más de lo que puedes y debes hacer. Evita las discusiones con otros. Que nada ni nadie perturbe tu armonía interior. No tengas expectativas y no tendrás frustraciones. Tómalo todo con profunda calma y trabaja a un ritmo más lento que el habitual y obtendrás mejores resultados.

Números de la suerte: 15, 34, 43.“Encanto.”

ESCORPIO Entras en un periodo de mayor seriedad y responsabilidad. Harás todo lo que te haga feliz sin perjudicar a nadie. Tu meta ahora será conseguir equilibrio personal, controlando tus estados emocionales. No explotes por tonterías. Desarrolla una segunda piel donde todo rebote en ti.

Números de la suerte: 21, 43, 50.“Meditación.”

SAGITARIO Saldrán a la luz defectos ocultos que han afectado tu vida sentimental. Tendrás la oportunidad de corregir lo roto en tu vida amorosa. Toda crisis en el amor, será vencida con una buena comunicación y muchas demostraciones de afecto y cariño. Ten calma que todo llegará.

Números de la suerte: 17, 30, 48.“Equilibrio.”

CAPRICORNIO Aprende a ser feliz con lo que tienes y a reírte de lo que no puedes cambiar. No sigas agotando tus energías y concéntrate en lo importante en tu vida. Descansa más, evita preocuparte demasiado, procura vivir el momento presente sin pensar tanto en el pasado y el futuro.

Números de la suerte: 13, 23, 41.“Apoyo.”

ACUARIO Ahora sabrás dónde estás parado/a y que es lo más que te conviene para poder recuperarte económicamente. Vives realidades y no fantasías. Vas a trabajar con honestidad, ética, moral y ganarás más dinero y prestigio. Pensarás bien detenidamente las decisiones a tomar.

Números de la suerte: 5, 33, 44.“Sorpresas.”

PISCIS No puedes estar siempre pendiente de todos. Empieza a centrarte en tu vida o perderás tiempo preciado. Los tratos y acuerdos son para cumplirlos, no te dejes influenciar por personas que no hacen bien a tu vida.

Números de la suerte: 40, 44, 55.“Superación.”





