Horóscopo 02-12-2020

ACUARIO Tendrás una fuerte desilusión por parte de un compañero/a de trabajo. No tomes esto como algo trágico en tu vida, sino que debes comprender que no todos tienen tus mismos valores y forma de pensar. Retoma los ejercicios aeróbicos, van a ayudarte.

SAGITARIO No debes tener miedo a los cambios. Tu vida laboral y profesional está a punto de sufrirlos. Debes ser fuerte para poder canalizar estos de manera positiva. Empieza a abrir tu corazón, no rechaces toda persona que se acerca a ti o te quedarás solo/a.

ESCORPIO No tienes que esperar de tu pareja una indicación para hacer algo lindo por Deja de manipular a tu antojo a tu pareja. Las decisiones deben tomarse de a dos con el consentimiento de ambos. No siempre tienes la razón en todo. Busca profundizar los lazos con tus amigos/as más cercanos, no todo siempre es superficial.

LEO Has trabajado mucho para que tus negocios prosperen y has cuidado todos los detalles. Hoy puede ser un día que comiences a cosechar todo este esfuerzo. Te cuidado con tu trato hacia la persona que te ama. Comienza a reconocerle las cosas buenas que hace por ti.

