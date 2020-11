Horóscopo 02-11-2020 | La Prensa Panamá

Horóscopo de Libra No encuentras salidas y es porque insistes mantenerte en lo mismo, reflexionar te traerá soluciones. Sientes que tu pareja no te entiende, pero el verdadero problema está en tu estado de ánimo.

Leo Te harán una propuesta laboral o económica que no conviene aceptar, de una manera sutil lo rechazarás. En lo amor, podrías insistir con alguien que sabes no conviene, controla tus pasiones.

