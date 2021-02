Horóscopo 02-02-2021 | La Prensa Panamá

Horóscopo de Escorpio No abandones proyectos por no rendir fruto inmediatamente, luego podrías arrepentirte. Tus sospechas podrían ser ciertas, esa persona que te interesa no actúa con tanta madurez.

Horóscopo de Virgo Tendrás que negociar asuntos laborales o económicos, no te cierres en posturas inflexibles. Alguien que alejaste vuelve a buscarte pidiendo otra oportunidad, no pierdas la diplomacia.

