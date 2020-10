Horóscopo 01-11-2020 | La Prensa Panamá

Horóscopo de Sagitario Tus ánimos no están siendo los más óptimos para afrontar esa carga laboral o familiar que has asumido. Recupera el interés y sigue esforzándote, todo empezará a mejorar si tienes paciencia.

Horóscopo de Libra Algo te hace ver que estás colaborando en exceso con alguien que no ha sido muy recíproco contigo. No expresarás opiniones, solo tomarás distancia para que esa persona pueda recapacitar.

Horóscopo de Cáncer El temor a sufrir desengaños te hace ver mentiras y traiciones donde no hay nada. No afectes ese vínculo que viene naciendo y deja que el tiempo fortalezca la confianza y los sentimientos.

Horóscopo de Tauro Alguien importante para ti se vuelve a acercar con la intención de recuperar tu atención y cariño, no obstante, no confías del todo en sus promesas y decidirás mantener por un tiempo distancia.

You May Also Like