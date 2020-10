Horóscopo 01-10-2020

Piscis No retomes proyectos pasados si no te planteas una estrategia diferente para realizarlos. La presencia de alguien cercano a tu pareja te genera celos, aprende a confiar en sus sentimientos.

Virgo No abandones actividades mientras no aparezca una alternativa realmente conveniente, espera y sigue luchando. Ha pasado el tiempo y aún te cuesta sanar esa herida sentimental, reflexiona.

Leo Tienes que ser cuidadoso con las cosas que comentas, alguien podría tergiversar tus opiniones y afectarte. No contemples la posibilidad de retomar esa relación que sabes no conviene.

Géminis Se pone al frente una posibilidad de alianza o acuerdo que no te resultará confiable, la descartarás. Alguien interesado en ti tomará iniciativas y se acercará, no pierdas esta oportunidad.

You May Also Like