Horóscopo 01-05-2021

CAPRICORNIO No descuides tus asuntos personales o de trabajo. Termina lo que comenzaste o simplemente no se logrará si lo dejas para después. Sé más consistente en todo lo que realices. De ti depende tu éxito o tu fracaso. Te involucras románticamente aun cuando no tengas plan para hacerlo.

LIBRA Te aventuras en nuevos terrenos. Te sentirás fuerte y mejor orientado. Sentirás que tu vida, aunque siga otro rumbo se transforma para tu bien. Tus actividades sociales y culturales se activan. No quieras tener más de lo que necesitas, para que así no te veas envuelto en deudas.

TAURO Explora nuevas alternativas en lo que ya habías pensado hacer, pero de lo que ahora no te sientes seguro. No te desesperes y saca suficiente tiempo para todo. El trabajo en conjunto será lo mejor, para realizar con éxito cualquier tarea o negocio que estés llevando a cabo en estos momentos.

