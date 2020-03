Horóscopo 01-03-2020

SAGITARIO Descarta todo aquello que te limita y no te permite expresar tus verdaderos sentimientos. Tú no eres de aquellos que se callan las cosas. A ti te gusta que la verdad salga a la luz y los astros te saturan de energía para que te puedas expresar como realmente quieres y deseas.

ESCORPIO Eres un signo sensual y apasionado. La luna hará vibrar las fibras de tu corazón especialmente si estás enamorado. Cuida de no excederte para que no dejes una mala impresión en tu pareja. Aprovecha que tus sentidos están exaltados y manifiesta tu creatividad.

