Horóscopo 01-02-2020

PISCIS Empieza a reconocer las cosas buenas que te da la vida. Una mirada positiva te ayudará en el día a día. No dejes que terceros influyan en tus decisiones personales. Un amigo/a te invitará a un viaje que no puedes perderte. No lo pienses tanto.

SAGITARIO Debes mantenerte firme y no caer en la tentación de estar con otra persona. Es preferible sentarte con tu pareja y ser sincero/a sobre tus sentimientos. Gran día de suerte, puede ingresar un dinero adicional que no tenías contemplado. Date tus gustos.

CÁNCER Debes enfrentar tus miedos, vives esquivándolos. Si no comienzas a resolverlos comenzarán tus problemas, no solo en lo personal sino también en lo laboral. Deja de vivir reprochando todo a tu pareja, la paciencia se le terminará y lo lamentarás.

