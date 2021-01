Horóscopo 01-01-2021

CAPRICORNIO Actividades no te faltarán en donde compartir con seres que te llenarán de inspiración y te darán la mano en lo que necesites. Lo pasado ya pasó. No te sigas torturando por lo que pudo haber sido y no fue. Cambia esos pensamientos negativos por unos alegres y optimistas.

CÁNCER Si tienes planes de mudarte, adelante, no lo sigas pensando; todo cambio te beneficiará especialmente en lo relacionado con tu trabajo. El amor, la aventura, lo excitante no faltará ahora en tu vida. Nuevos compromisos, cambios de rutina, te mantendrán ocupado.

