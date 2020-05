Horarios de supermercados en USA del 11 al 17 de mayo: Walmart, Costco, Target, Sam’s

Aunque muchos estados han comenzado con la reapertura a lo largo del país, lo más recomendable es seguir evitando lugares conglomerados hasta que la epidemia cese; por lo que la mejor opción es solicitar el supermercado en línea, de tal manera que tendrás el menor contacto con personas que no sabes si son portadores del virus o no.

Aunque muchos negocios no esenciales han comenzado con la reapertura debido a la aprobación de Donald Trump para reactivar la economía, lo cierto es que los supermercados nunca cerraron, pues estos son considerados como esenciales para la supervivencia del ser humano, por lo que cerrar en cuarentena no era opción, así que simplemente modificaron sus horarios, los cuales, continúan vigentes hasta nuevo aviso.

