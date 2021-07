Horario y dónde ver el Conor McGregor vs. Dustin Poirier y el combate de la UFC de Ilia Topuria

La programación cuenta además con otros nombres propios de peso como el veterano Carlos Condit , que se enfrentará a Max Griffin. Además, en la cartelera principal hay un Sean O’Malley vs. Kris Moutinho o un Gilbert Burns vs. Stephen Thompson .

La retransmisión en España correrá a cargo de DAZN , que conectará a las 2:00, con el combate de Ilia Topuria vs. Ryan Hall como principal atractivo antes del Dustin Poirier vs. Conor McGregor 3 como colofón final de una velada para el recuerdo.

