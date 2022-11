Horario del Camerún – Serbia del Mundial de Qatar 2022: dónde ver el partido de la fase de grupos en directo en tv desde España

Serbia y Camerún se juegan el todo por el todo en un enfrentamiento que dejará prácticamente eliminada a la selección que resulte perdedora. Independientemente, un empate no le haría ningún favor a ninguna de ellas , a la espera lógicamente de lo que pase en el Brasil – Suiza. Serbia no dio mala imagen frente a la ‘Canarinha’, pero se fue derrotada de forma inapelable.

You May Also Like