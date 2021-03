Horacio Valdés, ‘nos dejas a todos con Ganas de Verte’

Al final, solo nos llevamos los recuerdos… Horacio Valdés tenía claro cuál era su motivo en la vida: atesorar recuerdos, momentos inolvidables con su familia, su público y sus amigos.

Panamá entero llora su pérdida física. Desde ayer las redes sociales están inundadas en los clásicos de Son Miserables y mensajes muy emotivos que le sacan lágrimas hasta al ser más duro. Y es que precisamente Horacio tenía un don de gente inexplicable. Vivía para amar la música, para amar a los suyos…

Figuras de la farándula local, amigos de él, le dieron el último adiós con recuerdos. Ingrid De Ycaza fue una, quien destacó: “Me está costando mucho hacer esta publicación, anoche solo quería que alguien me dijera que era una confusión o un malentendido, pero desperté y me rompe el corazón saber que no ha sido solo un mal sueño. Hace exactamente un año estábamos cantando juntos, y yo tan orgullosa como la primera vez que tuve la oportunidad de compartir el escenario contigo hace ya un buen par de lunas cuando tenía 23/24 años. Mis amigas cuando se enteraban de que iba a cantar contigo querían ir TODAS, me preguntaban cómo lograba cantar contigo sin que se me saliera la baba, jajajajajaj pero amigo, en este mundo nuestro todos somos como hermanos, nos reímos a carcajadas de tus salidas y para rematar, tan acuario como yo. Me siento honrada de haberte conocido”, recordó.

El director de teatro Aaron Zebede no estaba en sí. Publicó un video para que se viera que cuando Horacio agarraba una guitarra todo el mundo dejaba de hacer lo que hacía para solo escucharlo cantar.

Aurelio Tamayo, Ilka Ender, Erika Nota, Franklyn Robinson, Massiel Más, Jav Jurado, Kathy Kouruklis y otros famosos del patio le dedicaron mensajes hermosos.

Elmis Castillo hizo un “post” en el que explicaba que siempre cuando compartían Diego De Obaldía no los dejaba hablar y que las fotos que tenía con Horacio eran tomadas desprevenidamente. Castillo prometió seguir el legado de Horacio en la actuación. “Las únicas fotos que tenemos eran fotos no planeadas o sin querer, como la amistad que tuvimos, pero fue una de las mejores cosas que me pudo pasar, faltaron más chistes, más cuentos de cómo hacer una película, que Diego nos dejara hablar, anécdotas de los toques, más tiradera de paso de salsa y que nos presentaras a Rubén Blades. Solo nos llevas la delantera pero nos volveremos a ver tengo fe que si. GRACIAS por ir a mi cumpleaños y despedirte de esa manera , gracias por las palabras que me dijiste antes de irte que hoy le comparto a todo el mundo: No hay nada más satisfactorio que terminar el día con el cansancio que te da el hacer lo que te gusta…”, explicó.

Leonte Bordanea dijo: “Puedes irte orgulloso de haber marcado de la forma más bonita a miles de personas con tu música y tu buen sentido del humor tus captions en ig los mejores te decía. Buen viaje compañero, allá donde hoy estas, solo las estrellas bastarán, acá ten por seguro harás mucha falta. Tus colegas del rock lamentamos con mucho dolor tu pronta partida, los de teatro te haremos de seguro, el mejor de los homenajes que se le puede hacer a un artista, cantar tus himnos sobre un escenario”.

Erika Ender: “Además de guapo y talentoso a @soyhoraciovaldes le caracterizaba el ser increíblemente divertido… Sus ocurrencias me hacían reír a carcajadas… Lo conocí en los 90s, cuando fui corista de @ruben.blades en la gira de #LaRosaDeLosVientos y @sonmiserables era uno de sus artistas invitados. Nos tocó viajar juntos y compartir escenario. Su corazón noble nos hizo el honor de acompañarnos en @talenpropanama y su inteligencia y buen gusto, enriquecieron nuestros comités de semifinalistas. Su voz única resonará por siempre… Gracias por el arte que compartiste con tu amado Panamá y el legado que dejas en él y en nuestras vidas… Te extrañamos desde ya… Hoy todas nuestras almas, en una sola voz, te dicen: “TENGO GANAS DE VERTE”, recordó.

Alberto Gaitán le escribió la noche de su deceso para que le dijera que todo era mentira: “Hermano !! Ayer te escribí pensando que era mentira… te decía: BRO, dime que no es verdad’. Que dolor realmente que alguien tan buena persona se nos vaya tan rápido. Aún asimilándolo !! Esperando que me contestes !! Paz a su alma y a su familia. Te quiero hermano !!”.

Una misión

Le toca a Diego De Obaldía hacer realidad el sueño de Horacio Valdés, convertirlo en musical para Panamá. “Quiero hacerme el fuerte, quiero hacerme el sabio, quiero hacerme el duro. Pero la verdad lo único que realmente quiero es que esto sea un mal sueño… me duele el alma… se me fue mi hermano mayor”.

Ingrid De Ycaza compartió escenario con Horacio en diversas ocasiones. Y le ayudó a buscar al próximo miembro de su familia.

“Las cachorras…. construyendo recuerdos. Al final, eso es lo único que nos llevamos”, fue su último mensaje que acompañó con una foto junto a sus hijas.

“Fuiste el primero que me enseñó a amar a mi país a través de la música. Fuiste la primera piedra en la que cimenté este sueño, que logramos soñar juntos. Fuiste mi maestro, mi inspiración, mi amigo, mi hermano. Fuiste TANTO, pero para mí nunca te fuiste”, Diego De Obaldía.