Horacio Valdés, la música que siempre llevaremos dentro

Se inclinó por el derecho, más que todo por un ejercicio de descarte, ya que como declaró una vez: “No me gusta la sangre y no soy bueno en la matemática. Lo que quedaba por ahí era abogado o psicólogo”.

Guitarra en mano –que le regaló su madre a los 17–, Horacio Valdés componía canciones en inglés, el idioma que hablaban en el colegio donde estudiaba en Inglaterra, pero su lengua materna lo llamaba y sabía que había partes de su corazón que no podía expresar en otro idioma que no fuese el español.

