Honrar, honra | La Prensa Panamá

mi trabajo y en la fundación que presido. Me he encontrado con maestros quienes, con pasión y entrega, han sabido honrar la estrofa del himno al maestro: “que pone la luz de la vida en el alma de la juventud”.

‘‘Crecí en un hogar de maestros, quienes me enseñaron a vivir. Por eso hoy traigo la medalla Manuel José Hurtado, el mejor regalo que pude heredar de mis primeros maestros: mis abuelos. Gracias a ellos entiendo el sacrificio y la entrega de los maestros. Todas las teorías pedagógicas fueron aplicadas en nuestro hogar. Las de otros y las de ellos: la escuela sin fracasos, el amor a la libertad, la lectura, los valores. Nuestra casa en vez de lujos, alberga libros. Desde pequeños, mis primeros maestros me invitaban a conversar y debatir sobre lo que sucedía en Panamá y en el mundo.’’ Con estas palabras, me dirigí a mis maestros hace 6 años, en un acto de reconocimiento en el Día del Maestro.

You May Also Like