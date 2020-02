¡Honor, ciencia y disciplina! | La Prensa Panamá

En estos días que ha salido a la palestra pública la intención de reflotar el Instituto Militar General Tomás Herrera (IMGTH), pero esta vez llamado Instituto General Tomás Herrera (IGTH), en alusión a uno de los pocos panameños que se ganaron su alto rango militar en batalla. Vienen a mi memoria muchas anécdotas, pero quiero hacer énfasis en su lema, que aún retumba en mis oídos y en mi mente.

Sí querido lector, soy tomasito, y todos los días, durante tres años escuché este lema, hasta que formó parte del aire que respiré, que respiro y respiraré hasta el día que Dios me llame. Y hoy me pregunto, cómo un muchacho de 15 años entendía qué era el honor, qué era la ciencia y qué era la disciplina y, sobre todo, el amor a su país; y hoy, dentro de la madurez que me da la edad, tengo la respuesta.

Sin mucha teoría, pero con mucha acción aprendí que la palabra honor es cuando, sin que nadie te mire o vigile, haces lo correcto; honor es cuando das tu palabra y la cumples, porque es lo único de valor que pudieras tener, que honor significa que en la adversidad no te rendirás, sino servir de ejemplo a los que te rodean por muy abatidos que estén.

Entonces, qué significaba la palabra ciencia. ¿Una materia educativa? Pues no, significaba estudios y conocimientos, sí señoras y señores, se hacía énfasis en el estudio de materias propias del sistema educativo, y también teníamos que estudiar materias que sólo se impartían en la Universidad Tecnológica, y se nos enseñaba a utilizar maquinaria industrial, y sí, también teníamos que demostrar destreza con algunas enseñanzas propias del sistema militar. Creo que a estas alturas usted se preguntará, ¿cuando se estudiaba? Solo en 2 horas, de 7:00 p.m. a 9:00 p.m.

Todo lo anteriormente expuesto no sería posible sin disciplina. Si no te organizabas apropiadamente y cumplías con tus deberes, explotabas, no aguantabas, te largabas. Aprendí que la disciplina es el medio para cumplir con el honor y la ciencia. La disciplina es exigente, pero necesaria para triunfar en cualquier aspecto de la vida. Sin disciplina: ¡Fracasas! Sólo intente hacer algo productivo sin disciplina a ver qué ocurre.

Panamá primero. Pregunte hoy en día a cualquier muchacho de 15 años qué significa Panamá para él o ella, sólo pregunte. Si a un estudiante del IMGTH se le hacía esta pregunta, le hubiera contestado que es amor a sus padres, al hogar, es defender al débil, es saludar al llegar o despedirse al salir, es recoger la basura y ponerla donde debe ir, es ceder el puesto a quien lo necesita y merece, es dar lo mejor de tí cuando representas a Panamá. En fin, “…es tantas cosas…” como dice Blades.

No somos extraterrestres, nos sentimos especiales, y tenemos cosas negativas propias de nuestra humanidad, pero solo queremos la oportunidad de demostrar la clase de individuos que podemos formar.

¡Honor, ciencia y disciplina, Panamá primero!

El autor es piloto instructor de aviación civil y tomasito