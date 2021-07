Hongo superbacteria se propaga en dos ciudades, advierten los CDC

The Associated Press informó el año pasado que el entonces vicepresidente Mike Pence ordenó a los CDC que usaran poderes de emergencia para sellar efectivamente las fronteras de Estados Unidos, anulando a los científicos de la agencia que dijeron que no había evidencia de que la acción frenaría el COVID-19.

Por otra parte, los menores no acompañados estarán exentos de la prohibición que impide a los migrantes solicitar asilo en la frontera de Estados Unidos, ordenaron las autoridades de salud federales el viernes 16 de julio, informó la agencia de noticias The Associated Press.

Lo más preocupante, acotó The Sun, es que tres clasificaciones de medicamentos no pudieron tratar con efectividad a los pacientes a quienes se les detectó el Candida auris, una “infección por hongos grave y, a veces, mortal que está surgiendo a nivel mundial”, definieron los CDC en 2016 tras con confirmar siete casos en un periodo de tres años en aquel entonces.

