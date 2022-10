Honduras no puede ante Qatar y cae derrotado en amistoso jugado a puertas cerradas en Marbella, España

Luego de eso el marcador no se movió más. Félix Sánchez mandó a su equipo estelar a la cancha y en volumen de juego fue más que la escuadra hondureña. Hassan Al-Haydos y Akram Afif, dos de los qataríes más talentosos, le imprimieron velocidad y construcción de juego en el medio del campo de los asiáticos, pero no pudieron perforar el marco de Buba López en una segunda ocasión, aunque lo buscaron.

