Honduras espera recibir 1.8 millones de vacunas

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó ayer que la gente no empezará a ser vacunada antes “de la primera parte de 2021”. “Hay que ser realistas en cuanto a los tiempos. No importa cuánto intentemos acelerar el proceso, tenemos que estar seguros de que una vacuna es segura y efectiva, y esto toma su propio tiempo”, dijo el director de Emergencias Sanitarias de la OMS, Mike Ryan .

