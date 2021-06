Homofobia y misoginia: las razones por las que renunciaron cinco directivos de la Fundación Democracia y Libertad

Por su lado, Daniel Pichel -también fundador del museo- consideró que uno de los elementos claves para que funcione armónicamente cualquier junta directiva, especialmente al tratar temas sensibles, propios de una institución de derechos humanos, “tiene que ser la absoluta confianza en la palabra y buena fe entre todos sus miembros, lo cual me parece evidente, ya no existe”.

“La posición mayoritaria en esta junta directiva sigue siendo una que ni respeta ni comprende principios básicos de derechos humanos, y que –es más—no respeta a quienes sí estamos comprometidos con esos principios. Así es que en las últimas semanas, los integrantes de la mayoría en la junta directiva han dicho cosas profundamente irrespetuosas e insultantes y hasta tomaron una decisión secreta para sorpresivamente imponerla como fait accompli . Cuando esta última etapa de insultos, mala fe y juego sucio se suman a la homofobia y a la misoginia ya evidente desde algún tiempo, me queda claro que no puedo seguir en esta directiva”, señala Brannan Jaén en su nota a Morales.

