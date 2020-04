Hombres incumplen más que las mujeres el toque de queda

Según lo establecido por las autoridades, las mujeres sólo pueden circular los lunes, miércoles y viernes, por espacio de dos horas, y de acuerdo con el último dígito de su cédula. Los hombres podrán hacerlo los martes, jueves y sábados. Los adultos mayores podrán movilizarse en un horario de 11:00 a.m. a 1:00 p.m., todos los días, y el domingo no podrá transitar nadie. Esta restricción de circulación es por 15 días y estará vigente hasta el próximo 15 de abril.

