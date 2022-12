Hombres gay y VIH: un trabajo a medias

Una epidemia que ha golpeado duramente a los hombres gay en Panamá, donde la prevalencia de tres hombres por cada mujer sigue vigente y la epidemia sigue creciendo. Creer que con solo dar los medicamentos estoy haciendo el trabajo, pero no accionar para prevenir las situaciones que llevan a hombres gay a asumir conductas de riesgo es no hacer el trabajo. Y esa es la realidad de Panamá: un trabajo a medias.

Esa es la importancia que la administración de Cortizo le da al tema. Su esposa fue clara cuando renunció como presidenta de la Comisión Nacional del VIH, alegando que el VIH era un tema de salud y no de derechos humanos, aun a pesar que el VIH fue declarado tema de Estado, echando por tierra años de incidencia política de Onusida y la sociedad civil para poder tener una respuesta al más alto nivel político ante la pandemia. Lamentable, pero la comunidad LGBTIQ+ no se puede quedar callada ante este tema.

