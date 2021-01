‘Hombres de mar’ lamentan que fueron excluidos de la fase 1 de vacunación

Emitida la Carta Circular No. 4204/Add.14 de 5 DE MAYO DE 2020 por la Organización Marítima Internacional y agrupaciones que componen su cuerpo de asesores permanentes, nuestra asociación no ha dejado de ser parte integral de las soluciones que se han dado, logrando las destacadas actuaciones que ha tenido Panamá como país, mostrando al mundo su vocación en temas humanitarios y de buenas y oportunas gestiones, promovidas en primera instancia por la Autoridad Marítima de Panamá y luego, liderada por el MINSA en apoyo con el MINREX, Migración y la Administración del aeropuerto de Tocumen.

