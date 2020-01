Hombre de acción | La Prensa Panamá

La fama de uno de los actores más importantes de nuestra generación parecía haber desaparecido, cuando las drogas pasaron a ser más importantes que la primera nominación al Oscar por Chaplin. Teniendo que dejar los roles protagónicos por los secundarios, con sueldos mínimos como 50 mil dólares por Richard III, Robert Downey, Jr. literalmente tuvo que empezar una nueva carrera cuando dejó la cárcel por última vez.

Apenas cobró 100 dólares diarios en la fracasada película Game 6 con Michael Keaton. Y parecía una fortuna, cuando en la primera versión de Iron Man le pagaron medio millón de dólares. Pero el éxito del superhéroe y una nueva nominación al Oscar por Tropic Thunder le devolvieron la fama (y los millones) que había perdido.

Con la primera Sherlock Holmes cobró 9 millones de dólares y al año siguiente se llevó 10 millones por la segunda versión de Iron Man, para ganar ahora nada menos que 15 millones de dólares por la nueva Sherlock Holmes.

-¿Con ´Iron Man´ y ´Sherlock Holmes´ recuperó el título de superestrella?

-En la mayoría de los rodajes, la gente descansa para almorzar y cada uno sigue por su lado para revisar emails o agendar alguna reunión de negocios. Para mí es diferente. Me encanta comer con el resto del equipo, prácticamente todos los días. Hasta cuando necesitamos descansar entre nosotros la pasamos juntos, porque me siento en familia. Siempre trato de ir al mismo lugar para encontrarme con la gente y acercarme cada vez más. No me siento ninguna estrella.

-¿Qué es lo que tanto le gusta de ´Iron Man´ y ´Sherlock Holmes´?

-Lo mejor de volver a hacer el mismo personaje significa que la primera vez salió lo suficientemente bueno, como para que me dejen volver a hacerlo una vez más. Me gusta llegar y saber que conozco esa persona.

Los más notorios cambios de Robert Downey, Jr. surgieron desde que conoció a Susan Levin, la productora de la película Gothika. Proponiéndole matrimonio el mismo día que ella cumplió 30 años, terminaron casándose el 27 de agosto de 2005 con una boda donde cantaron nada menos que Sting y Billy Joel. Ella es la productora de la nueva Sherlock Holmes.

“Decidimos que si teníamos que mantener nuestro matrimonio, teníamos que trabajar juntos o no nos íbamos a ver nunca”, comentó Susan el mismo día de nuestra entrevista. “Por suerte, nos gusta el mismo estilo de películas. Disfrutamos el lado comercial del cine, aunque creemos que se pueden lograr historias inteligentes desde la buena interpretación de un personaje. Y eso es lo que logra Robert con los roles tan originales que lleva al cine”.

-¿Qué se siente tener a su esposa como jefa?

-Primero que todo, definitivamente yo soy el jefe en casa y también soy el jefe en el estudio de cine. Digamos que no dejo demasiado lugar para discutir sobre ese tema. (Risas) Susan es el perfecto filtro necesario para lograr que lo que uno piensa realmente valga la pena verlo. Es como la obstetra que sabe donde tiene la cabeza, continuamente, ante la emergencia de una cesárea.

-¿Hasta qué punto pueden dividir bien los roles del matrimonio y el trabajo?

-Hay una variedad de proyectos en los que estamos trabajando. Pero siempre hablamos sobre la clase de películas que amamos. Y tiende a ser siempre el cine de los años de 1970 y 1980, pero buscando la forma de que funcione para un público moderno. Nuestras películas son nuestros hijos y pasamos todo el tiempo juntos.

-¿Comparando ficción con realidad, alguna vez tuvo una amistad al nivel de la que tienen Sherlock Holmes y el Dr. Watson?

-Con Jude somos muy amigos. Y con el director Guy Ritchie somos prácticamente hermanos. Hay veces que quiero cortarle la cabeza, pero es porque lo quiero tanto. Estaba tratando de explicarle a mi hijo que iba a tener estas entrevistas, donde seguro me preguntarían si me parezco a Sherlock Holmes. No me parezco particularmente a Sherlock Holmes. Pero lo bueno es que con Jude encontramos ciertos aspectos nuestros en Holmes y Watson. Cuando no trabajamos, tratamos de mantener nuestra cabeza por encima del agua con nuestras familias.

Con la nueva versión de Sherlock Holmes, Robert Downey, Jr. se enfrenta con el peor de sus adversarios, el profesor Moriarty (Jared Harris), en medio de la boda del infaltable compañero Watson (Jude Law), mientras se suma al grupo la gitana Sim (Noomi Rapace).

-¿Qué es lo que más le gustó del rodaje de esta película?

-Fue una combinación de todos los factores, pero también la carne fresca, con Noomi Rapace reuniéndose con Holmes y Watson, como una tercera colaboradora. Esa dirección me pareció interesante. Seguir a alguien que se hace pasar por una gitana y predice el futuro agregó más intrigas. No es nada fácil darle lugar a una mujer en una película con dos personajes masculinos tan fuertes. Pero estoy satisfecho con los resultados.

-¿Disfruta más las partes dramáticas o las escenas de acción?

-Yo siempre quiero más escenas de acción. Con la primera versión subimos demasiado los límites de la acción. Y me preocupó bastante, porque si no podíamos superarlo o no lográbamos algo cinco veces diferente, me hubiera sentido muy miserable. A lo mejor me tomo todo muy a pecho. Me enferma cuando no creo que podemos sobrepasar los niveles esperados.

-¿Entre los diferentes disfraces que le tocan en la película tiene alguno favorito?

-Ok, supongo que no vamos a hablar sobre un Oscar a la mejor película. Es cierto, me puse un poco de maquillaje (risas). Al principio me pareció que no había demasiados disfraces. Me había olvidado de todos los que hubo en la primera película. Y ahora agregamos el doble.

-¿No hay cierto parecido entre James Bond y esta versión de ´Sherlock Holmes´?

-James Bond tiene una influencia en el aspecto internacional de la película. Es algo que hablamos, nos gustó ese estilo. También ayudó que en la historia de Doyle pasan también por ese lado, porque no solo se quedan en Londres. Muchas de las intrigas pasan por otro lado.

-¿Cómo logra mantener un clásico como ´Sherlock Holmes´, sin cambiarlo demasiado con la personalidad de Robert Downey, Jr.?

-Trato de mantener en mi mente la historia original de Doyle, porque lo respeto demasiado. Y también pienso que a veces necesitamos liberarnos un poco. Hay que escaparse de tanta concentración para ponerse en línea con una escena.

-¿Después de haber protagonizado dos películas con ´Sherlock Homes´ se siente dueño del personaje?

-La verdad, me gustan todos los que antes interpretaron a Sherlock. Cuando veo a alguien en una película, aun cuando no sale tan bien, por lo menos admiro sus intenciones. Y hay interpretaciones increíbles en este sector. Me intriga esta serie y es un honor formar parte de estas historias.

-¿Cuántas películas de ´Sherlock Holmes´ piensa hacer?

-Si Bond va por 23 películas, para cuando yo tenga 90 años voy a caminar con un bastón, pero voy a seguir. Tengo que seguir haciendo películas de Sherlock Holmes antes de que me muera.