hologramas que facilitan operaciones complejas en los quirófanos

Esta técnica, añade Moral, también facilita “el diseño de la operación, elegir bien a los pacientes y detectar cuándo un tumor ya no es operable”, lo que permite “asignar los recursos con mayor eficiencia” . Asimismo, el nuevo método no mejora solo la cirugía, sino que tiene una amplia aplicación docente, para enseñar al paciente, al equipo o a estudiantes, incluso a distancia.

“Las gafas para ver realidad virtual 3D permiten al cirujano observar momentáneamente la imagen, pero el resto del equipo no lo ve . Además, no puede estar operando con ellas, se las tiene que quitar para continuar la intervención”, detalla Moral. Respecto a los hologramas proyectados en una pantalla, asegura que también la ganancia con el nuevo método es significativa, porque no deja de ser “una representación en una superficie plana” .

Este método podrá ser utilizado en unos cien pacientes cada año , según estimaciones hechas por el hospital y compartidas por Moral, lo que representa la mitad de las intervenciones de enfermedades graves realizadas en ese periodo por el Sant Pau. “ Esta técnica no es necesaria en todos los casos. Hay algunos en los que la anatomía es muy clara o el tumor es pequeño y no se necesita una información adicional”, abunda.

