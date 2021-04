Hogar Creo En Tí aclara que no son albergue y que no están cerrados

El sacerdote Javier Bárcenas, director del Centro de Enseñanzas para Jóvenes de la Fundación Creo En Tí, aclaró que la institución que dirige no es un albergue para niños, niñas y adolescentes, y añadió que tampoco están cerrados. Están operando.

“Este es un centro que no es para menores, no es un albergue, nosotros trabajamos con jóvenes de extrema pobreza en todo el país en las comunidades indígenas”, aseguró.

La explicación del religioso surge a raíz de que este medio publicó una lista de ocho albergues (edición del pasado sábado 3 de abril) que, de acuerdo con el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) habían sido cerrados por las autoridades en medio de la controversia por los supuestos abusos a niños, niñas y adolescentes. El Hogar Creo en Tí estaba en ese grupo.

Esa información fue proporcionada por el Mides, luego de que La Prensa solicitara información, vía correo electrónico, sobre los albergues que reciben fondos del Estado, entre otros aspectos.

En esa misma noticia se dijo que el Mides había devuelto 64 niños a sus familiares por el cierre de los ocho albergues.

Este medio informó ayer al Mides sobre la versión del Hogar Creo en Tí, y al cierre de esta edición no hubo respuesta sobre el tema.

Hasta ahora se desconocen los motivos por los que la mencionada fundación fue incluida en esa lista.

Bárcenas explicó la misión del centro que dirige. Dijo que durante 10 años los han contactado para que apoyen a personas con padecimientos psiquiátricos que están en riesgo social, o que viven en extrema pobreza, y el centro ha colaborado.

“Nos han traído ecuatorianos, africanos, hindúes, todos aquellos [inmigrantes] que iban entrando para acá [al país ] porque los tenían que mudar y nosotros, como buena gente, los recibíamos para ayudarlos y así mismo los inmigrantes iban saliendo por su cuenta o se escapaban”, narró.

También dijo que ellos no trabajan con menores. “No es nuestra línea”, añadió.

En regla

“Todas nuestras cosas están en regla, todas nuestras finanzas están en regla, auditorías internas, externas gubernamentales… todas están en orden”, remarcó.

También expresó que a raíz del caso de los albergues le suspendieron el subsidio estatal que recibían.

“Si la Senniaf no lo ha aprobado el Mides no lo ha aprobado, nos hicieron 24 preguntas, nos reunimos con la Senniaf y nos dijeron que no somos albergue que somos una fundación y no tenemos que ver nada con ellos”, afirmó.