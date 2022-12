Hobbiton de El Señor de los Anillos está en Airbnb

Esa es la buena noticia. La mala noticia es que Hobbiton no se está convirtiendo permanentemente en un sitio de Airbnb. Estará abierto para exactamente tres estancias de dos noches para un máximo de cuatro personas a la vez. Pero, si reservas una de esas fechas (del 2 al 4 de marzo, del 9 al 11 de marzo y del 16 al 18 de marzo de 2023 son las fechas en cuestión), la experiencia solo costará alrededor de $ 6 por noche, más impuestos, tarifas y tu propio viaje ida y vuelta. Después de eso, todavía podrás visitarlo en cualquier momento, pero no dormir allí.

A las 4 pm. EST del 13 de diciembre, “The One-and-Only Hobbiton”, ubicado en Matamata, Waikato, Nueva Zelanda, se lanzará en vivo en Airbnb. Y el anfitrión no está bromeando cuando escribe “uno y único”. Es el lugar turístico de propiedad privada que los fans pueden visitar y donde Peter Jackson y su elenco filmaron no solo las películas originales de El señor de los anillos, sino también las películas de El hobbit. Es el décimo aniversario de la primera entrega de esa serie, Un viaje inesperado, y esa es la inspiración para esta increíble oportunidad.

You May Also Like