Histórica caída deja el PIB en nivel previo a 2015

Para Argote, además del cierre de la economía, se produjo un error en la estrategia para mitigar la crisis económica. A su juicio, la economía ya venía en una tendencia de desaceleración y se tomaron algunas decisiones como pagar cuentas pendientes a proveedores y bancos, con la expectativa de que esos fondos se inyectaran a la economía, pero eso no sucedió porque no había demanda ante la pérdida de poder adquisitivo de la población.

You May Also Like