Historias sorprendentes que ocurrieron durante una cuarentena

En 1907, Mary fue detenida y condenada a un aislamiento forzoso de tres años en una isla neoyorkina que le fue levantado a condición de que no volviese jamás a trabajar de cocinera. Tras ser liberada “Typhoid Mary”, como fue apodada por la prensa estadounidense, probó suerte en otros oficios, pero no tardó en volver a las andadas con una identidad falsa y volvió a cocinar.

En Hawái a mediados del S. XIX, durante el reinado del rey Kamehameha V (no, no es una broma, la dinastía Kamehameha reinó en Hawái durante cien años) las autoridades comenzaron a notar lo que consideraron un gran número de casos de lepra.

Se le llame cuarentena, distanciamiento social, confinamiento… lo cierto es que no es agradable estar encerrado sin poder salir más allá de ir al súper, a la farmacia o a pasear al perro. Pero, como quien no se consuela es porque no quiere, ahí queda esto: quizá sea este el mejor momento de la historia para pasar una cuarentena .

Ahora que, nos guste o no, estamos todos encerrados en casa, salvo los que están ahí fuera luchando para que el mundo no se pare por completo, quizá sea un buen momento para contar historias.

You May Also Like