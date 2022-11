Historia secreta de ‘Cien años de soledad’

Una novela es mucho más de lo que leemos. Hay una historia secreta que la vertebra, aunque para los lectores sea invisible e innecesaria a efectos estéticos, pero allí está.

Debajo de la piel de las palabras late ese secreto rescatable que no es otro que el relato de su concepción, primero literaria (el plano creativo y técnico, de oficio), y luego como fenómeno literario (vamos a llamarlo así), la cartografía del camino que la lleva a convertirse en un clásico.

La aparición de Ascent to glory: how One hundred years of solitude was written and became a global classic, de Álvaro Santana-Acuña (Tenerife, 1976), sociólogo y profesor en Whitman College, supone uno de los hitos más importantes en la bibliografía sobre la vida y la obra de Gabriel García Márquez. Libro escrito en inglés, y que pronto verá la luz en una edición en español, repasa la historia secreta del que es uno de los libros más importantes que se han escrito en español: Cien años de soledad.

Esta es la tesis central del libro, que queda rotundamente demostrada por una muy detallada y rigurosa investigación global: “Si queremos explicar la elaboración de una obra de arte (especialmente un clásico) debemos entender cómo las etapas de la imaginación, la producción y la circulación se cruzan. Hasta hace poco, la mayoría de los investigadores estudiaban estas etapas de forma individual y centradas en las dos últimas… Y es su intervención conjunta la que convierte un objeto cultural en un clásico, como ha pasado con ‘Cien años de soledad” (p. 279).

Libro que quiere derribar mitos sobre la vida, pasión y ascenso a la gloria de la novela más importante de García Márquez, Santana-Acuña consigue, no solo verle y revelarle las costuras al clásico, sino que afianza, de un modo muy particular, su vigencia como obra fundamental para la comprensión de una época brillante de la literatura latinoamericana en particular y para su cultura en general.

Uno de los mitos que desmonta Ascent to glory es el de la concepción inicial de la obra.

No hubo una epifanía viajando hacia Acapulco, y no es tampoco cierta la leyenda aquella del envío en dos partes a su editor. García Márquez estuvo “mamando gallo” (y sus muchos colaboradores) sobre cómo se concibió, gestó y dio a luz la novela, haciendo circular una mitología literaria que apuntalara su éxito, sin demérito, obviamente, de la calidad literaria. La cronología de las declaraciones, puro trabajo riguroso de investigación, demuestra bien a las claras este extremo de la historia secreta de Cien años de soledad.

El capítulo siete es de una exuberancia de datos, digna de la frondosidad de la propia novela: un inventario de precisiones académicas sobre la construcción de un clásico.

Las reacciones de escritores a lo largo del mundo al entrar en contacto con Cien años de soledad (el shock que provocó sobre Saramago, por ejemplo). La repercusión de la novela sobre el resto de las expresiones culturales, da una medida de cómo este ascenso al parnaso literario va más allá de lo dicho por García Márquez, más allá del mito, o de los movimientos literarios: Cien años de soledad es uno de los libros que más emociones ha movido y mueve, que provoca más reacciones literarias y creativas.

Palabras transformando visiones del mundo, aunque el rosario de insultos y exabruptos tampoco se queda corto, pero un clásico es también eso, un titán que resiste a sus más feroces críticos.

En este año de los cuarenta años de la concepción del Nobel a Gabriel García Márquez, una lectura como la de Ascent to glory, reconcilia a uno con la búsqueda de más elementos que centren el estudio de la obra. Ante la rocosa y necia fortaleza de la novela poco cabe hacer más que volver a leerla, aunque lo que nos contaron de ella y su nacimiento no sea lo que creímos siempre. Úrsula Iguarán, Remedios, la bella, Aureliano y los Aurelianos, el asombro con el que llegamos hasta la última línea, no cambian ni un ápice a pesar de lo que aprendemos leyendo a Álvaro Santana-Acuña y su reconstrucción detallada, biográfica y hasta autópsica por precisa, de la historia secreta de esta obra universal.





