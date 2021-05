Historia de una venganza | La Prensa Panamá

Cruella , en las postrimerías de la película proclama en off: “ Lo bueno de la gente malvada, es que siempre puedes confiar en que harán algo malvado”. Cuando pensamos que terminaremos esta crítica con una frase del tipo “Las chicas buenas van al cielo, las malas a todas partes” pasa algo en la valentía de su trama. Quizás por precaución, o porque la libertad no le alcanzó lo suficiente, Craig Gillespie reemplaza la dureza reinante por una ternura convencional en el segundo cierre tras la primera aparición de los créditos finales.

Emma Stone está divina como Estella y Cruella . Estella se esfuerza por ser noble, complaciente, alguien que su madre le suplica que debe reprimir una fuerza que no entiende, aunque es una fuerza que sale a flote cuando le hacen daño. Obvio que Stone crece cuando entra en la piel de Cruella , alguien que no quiere complacer a nadie (salvo a ella misma), que aspira a ser diferente a los demás y desafía a un mundo que no comprende su genial crueldad.

Cruella le debe más a películas de los maestros Christopher Nolan y Todd Phillps. Cuidado, no estamos ante una película infantil al uso, ni ante un tímido remake (aunque funciona más como spin off). Estamos ante un producto sobre la culpa y sobre la pérdida. Todo en medio de una banda sonora fabulosa y un desfile de vestuarios de factura increíble.

El director Craig Gillespie tiene otros derroteros por indagar. Jugada arriesgada darle casi carta blanca al cineasta que nos impresionó con una oscura comedia como Lars and the Real Girl (2007) y un drama deportivo como lo fue I, Tonya (2017).

