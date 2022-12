historia de un gran fracaso

La autocrítica tras la eliminación fue nula . Los jugadores hablaron de orgullo, de dominio del juego, de injusticia incluso ante el resultado. Similar análisis hizo el seleccionador, que dijo entonces que se quería tomar unos días para decidir su futuro. No hizo falta: Luis Rubiales se anticipó a su decisión y no le ofreció la renovación ante el evidente fracaso. La ‘era Luis Enrique’ se acabó tras la debacle mundialista.

Ante Alemania, de nuevo hizo España un buen partido , aunque con algunos matices. Pudo sentenciar el choque con su superioridad inicial, no lo hizo y la Mannschaft destapó algunas de las carencias de la Roja. El empate, pese a todo, era un buen resultado, con empatar ante Japón valía para quedar primera del Grupo E, siempre que Costa Rica no ganara a los germanos.

