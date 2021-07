Historia de dos cacerías

Uno responde a sus críticas personalmente, de manera roncona y con un grito desesperado. “Me tienen envidia”, dice repetidamente, porque en medio de su narcisismo, no puede comprender que alguien pueda tener un pensamiento negativo hacia su persona a menos que sea envidia de no poder ser él.

Uno hace despliegue de su virilidad en la foto, junto a un animal muerto por supuesto que no siendo cargado por él, hay que “taquillar”, pero no hay manera de que le tomen una foto con las manos llenas de sangre; el otro anda como un péndulo entre el despliegue de vitalidad y celebración en fiestas y con sus acompañantes, y fotos y videos de sus dolencias, procedimientos y achaques en un intento burdo de probar que su juicio no es más que un show político para beneficio de algunos, en vez de simplemente el accionar de la justicia en uno, apenas uno, de los muchos casos que tiene en su contra.

A uno lo tomó por sorpresa que su “increíble hazaña” se hubiese filtrado en las redes, a pesar de que no sorprendiera a nadie, pues es conocido su hobby; el otro invitó a los medios, llegó en caravana y dio declaraciones, a pesar de estar incapacitado para enfrentar la justicia, cosa que no es poco común en nuestras cortes.

