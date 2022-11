historia, anécdotas y detalles del trofeo más codiciado del planeta

Su creador fue el escultor italiano Silvio Gazzaniga , que comenzó a forjar el legendario trofeo después de México 1970 cuando leyó que la FIFA había regalado el anterior modelo, el actualmente desaparecido Trofeo ‘Jules Rimet’ , a la Brasil de Pelé tras lograr su tercer campeonato del mundo, y que estaban buscando un sustituto entre más de 53 opciones de países distintos. “ Me encerré en mi estudio en el barrio de los artistas de Milán y me puse a trabajar inmediatamente ”, recordó años después de diseñar la copa.

