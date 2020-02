“Histeria colectiva” e incertidumbre en Italia tras el brote de coronavirus que ya deja cuatro muertos y 150 contagiados

“ Si voy a trabajar y vuelvo a casa, el niño sigue en peligro. ¿Qué sentido tiene eso? “, pregunta indignada por el hecho de “quien decida no ir a trabajar por miedo a contagiarse pueda ser despedido”. En la ciudad están viviendo un “periodo difícil”, cuenta Isabel, explicando sorprendida como este domingo acudió al supermercado y se encontró estantes vacíos, “sobretodo en los de venta de productos no perecederos, como pasta, harina, alcohol, etc.”.

Según cuenta Martini, todavía “no hay mucha gente llevando máscaras”, explica contando que por la mañana ha ido a la tienda “y todo parece normal”. De todos modos, ha decidido tomar medidas preventivas. “Me lavo las manos muy a menudo y me quito los zapatos nada más llegar a casa. No voy al cine ni a restaurantes… Estamos esperando a ver cómo evoluciona para saber cómo tenemos que reaccionar”, confiesa.

No obstante, según cuenta, no se alertaron al principio porque “estaba medianamente alejado” y tenían el precedente de los casos de contagiados en España que finalmente lo superaron. “El caso es que luego ya se supo que una de las muertes había sido en Padua, un pueblo que está cerca de donde estábamos”, cuenta Gasca, confesando que ahí fue cuando empezaron a preocuparse.

“ El domingo fui a comprar y había mucha gente con los carros llenos, pero quitando eso no he notado mucho más .” Al igual que Javier, él tampoco ha visto demasiadas personas con mascarillas donde vive.

Respecto a su situación, Javier cuenta que siente miedo por la posibilidad de contraer el virus. “Llevo poco tiempo aquí y todavía no tengo la residencia ni la tarjeta sanitaria, no sé muy bien que ocurriría en mi caso” .

De origen gaditano y de 23 años, describe a 20minutos la situación actual de la zona de “histeria colectiva” , aunque le quita gravedad a la enfermedad y explica que donde él vive la gente no lleva mascarillas. Sin embargo, el problema no es solo la alerta sanitaria, sino el impacto económico que puede tener en la región. “¿Si en una empresa se contagian todos, quién trabaja?” , explica.

