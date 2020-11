‘His House’, el horror detrás de cada historia

His House no es una película que se deba abordar solo con intenciones de buscar sustos, sino teniendo presente que, aunque en gran parte se trate de ficción, su trasfondo es real y es un tema que es necesario sentarse a hablar.

Pero, cuidado, esta película, también protagonizada por Matt Smith ( The Crown -2016), no debe ser tomada a la ligera, porque aborda otro tipo de temas, igual de terroríficos y tristemente reales, como el sufrimiento de millones de personas alrededor del mundo a causa de las guerras, la impotencia, la injusticia, y pone al límite la moral, tanto de los personajes como del espectador, al cuestionar qué sería capaz el ser humano de hacer con tal de sobrevivir.

Y sí, es una película sobre las migraciones forzadas pero no desde el punto de vista económico o político, aunque son temas que se tocan durante su hora y media de duración, sino más bien desde lo emocional. El adaptarse a nuevas costumbres, a un idioma distinto y a ser mirados y tratados de forma diferente. Además de reflejar brevemente a aquellos que no se ven a sí mismos como inmigrantes, aunque a simple vista sea evidente que, si bien ellos no migraron, sus antepasados sí.

Pero creadores como M. Night Shyamalan ( Split – 2016) o Ari Aster ( Midsommar – 2019) han demostrado que desde el terror se pueden contar historias humanas, llenas de drama y realidad social. Precisamente, uno de esos relatos que ofrece al espectador una obra no solo terrorífica, sino también profunda, es His House , el debut en largometraje del director británico Remi Weekes.

You May Also Like