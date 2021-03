Hipotecas atractivas, tipos bajos, oportunidades… Cinco motivos para comprar casa este año y no otro

El equipo de análisis de OCU Fincas y Casas consideran que los datos sobre el empleo y su relación con la capacidad de los hogares españoles para generar ingresos estables tendrán lógicamente impacto en los precios de la vivienda. Así, los expertos esperan mayores bajadas de precios a medida que los efectos económicos de la crisis se hagan más visibles. “Estamos en una senda de claro repliegue de precios. Los precios están cayendo lentamente, pero no se ve el fondo y con las malas perspectivas económicas nos tememos que ese fondo no llegue en 2021, sino en 2022 o incluso más allá”, afirman. Hasta ahora, en su opinión, la propensión de los españoles a comprar sigue siendo fuerte, lo que ha hecho que las bajadas no hayan sido tan grandes como podría esperarse. “Los efectos de la crisis se notarán de forma retarda”, sentencian.

El sector inmobiliario no está pasando por su mejor momento. Tras años de subida de precios, tanto en la compra de vivienda como en el alquiler, antes de la pandemia esa tendencia parecía ralentizarse, pero con el Covid-19 definitivamente se frenó en seco. 2021 ha comenzado con incertidumbre para el sector, no solo por la crisis económica derivada de la situación sanitaria, sino también por los cambios regulatorios en el mercado del alquiler que, evidentemente, afectan también a los propietarios de viviendas. En este contexto, diferentes equipos de analistas prevén correcciones en los próximos meses. Si se está pensando en adquirir un inmueble, estos son algunos de los motivos por los que merece la pena hacerlo este año.

