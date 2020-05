¿Hipoteca a tipo fijo o a tipo variable? Comprueba las ventajas y desventajas de cada una para tu caso

Por tanto, las hipotecas fijas interesan “ a aquellas personas que no quieran sobresaltos y que quieran asegurarse . Las variables no son aconsejables para aquellas personas con presupuesto más justo o que no dispongan de un colchón financiero detrás”, pero sí son interesantes en el caso de que la hipoteca concedida sea por un periodo de tiempo corto, aclara Juan Villén.

“ No hay una regla universal . Hay comportamientos de todo tipo. En general, lo que solemos preguntar a los clientes para que se decidan por una opción u otra son varias cosas: durante cuánto tiempo va a tener esa vivienda en propiedad; cuál es la estabilidad laboral y la perspectiva de generar o de incrementar ingresos, y si tiene un colchón de ahorro o no , por si llegan mal dadas del tipo que sea”, explica a 20minutos el director de Idealista hipotecas , Juan Villén .

