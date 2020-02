Hipercolesterolemia familiar, cuando el colesterol es cuestión de genes

Una persona que padece Hipercolesterolemia Familiar, no lo sabe que lo tiene y, por tanto, no recibe el tratamiento adecuado y tiene un 50% de probabilidades de padecer una enfermedad cardiovascular antes de los 55 años y un elevado riesgo de presentar un Infarto de Miocardio (IM) u otra enfermedad ateroesclerótica. Por eso, es tan importante el diagnóstico precoz, y más cuando, según datos de la Fundación Hipercolesterolemia Familiar, la inmensa mayoría de los que la padecen, no lo saben. “Se estima que afecta a unas 200.000 personas en España, de las que solo están diagnosticadas unas 35.000. Es la enfermedad genética más frecuente y afecta aproximadamente a 1 de cada 250 personas” , asegura Dr. Mata.

