Hillary Clinton asegura que si Trump no es condenado por el Senado será porque “el jurado incluye a sus cómplices”

Salvo sorpresa mayúscula, Trump saldrá absuelto, principalmente porque los demócratas no se acercan siquiera a la mayoría de dos tercios que necesitan para hacer valer su acusación. Una gran parte de los representantes republicanos no están por la labor de condenar a Trump , a pesar de que las voces en su contra desde el propio partido han sido numerosas.

“Si los republicanos en el Senado no condenan a Trump, no será porque los hechos estén de su lado o sus abogados hayan armado una defensa competente”, ha esgrimido Clinton, que se enfrentó con Trump en las elecciones presidenciales de 2016, donde obtuvo una mayoría del voto popular.

El segundo ‘impeachment’ contra Trump no parece que vaya a prosperar demasiado. Ante este pronóstico, la exsecretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, ha asegurado que si el Senado absuelve al expresidente Donald Trump del cargo de incitar a la insurrección no será porque sea inocente, sino “porque el jurado incluye a sus cómplices”.

