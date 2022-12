Hilary Duff confiesa que debido a la fama sufrió desórdenes alimenticios

A los 14 años ya era una de las personas más famosas del planeta gracias a su papel protagonista en la serie Lizzie McGuire. Y además, fue una rara avis entre las estrellas infantiles, pues dio el paso a la vida adulta sin demasiadas polémicas ni escándalos y en una transición en la que no dejó de trabajar, ya que también es cantante. Sin embargo, Hilary Duff acaba de reconocer que en aquellos años de su adolescencia sufrió graves desórdenes alimenticios.

En una entrevista que ha concedido a la revista Women’s Health, la texana de 35 años ha revelado el infierno que vivió debido a la pronta sexualización de su imagen pública, al escrutinio continuado, a la comparativa odiosa que se hace entre actrices y a las propias inseguridades fruto de la edad.

“Debido a mi carrera, no podía evitar pensar: ‘Estoy ante las cámaras y las actrices tienen que ser delgadas’. Fue horrible”, ha afirmado Duff, que a los 17 años, asegura, se sentía fatal con su cuerpo pero que, ahora, ha aprendido a aceptarse y quererse.





“Creo que, cuanto mayor me hago, más segura estoy de mí misma. Mi cuerpo ha pasado por muchas formas y tamaños diferentes, y me fascina, en primer lugar, ser mujer, así como también todos los cambios que puede sufrir tu cuerpo a lo largo de la vida”, ha señalado Hilary, madre de tres hijos: Luca, de 9 años y fruto de su matrimonio con el exjugador de hockey Mike Comrie, y Violet y Mae Mae, de tres y un año, respectivamente, con su actual marido, Matthew Koma.

Por ello ya no le afectan los estándares de belleza del star system como antes y se ha afanado en llevar una vida saludable, motivo por el que suele compartir sus rutinas de ejercicios. “Ahora paso tiempo con gente que me hace sentir bien y que comparte puntos de vista similares sobre la salud y el body positive, duermo lo suficiente y mantengo una dieta equilibrada”, ha agregado.

“Valoro mi salud, hago actividades que me hacen sentir fuerte en lugar de solo mejorar el exterior”, ha puntualizado, así como ya hizo con su famosa portada desnuda en la primavera de este año, una “experiencia increíble” porque estaba rodeada por un equipo femenino: “¡Sabía que me aterrorizaría y estaba en lo cierto! Pero me he sentido fuerte y hermosa y me he reído mucho al hacer algunas de estas poses sin mis vaqueros de talle alto y todo lo que uso normalmente. Les doy las gracias a todas las que ha normalizado este día para mí y me han apoyado con cumplidos y amor”.