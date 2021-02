Hilaria Baldwin pide perdón por haber dicho que es española

Hilaria Baldwin ha pedido perdón este sábado tras el escándalo destapado en diciembre por el que la mujer de Alec Baldwin y madre de cinco hijos tuvo que terminar confesando que, a diferencia de lo que llevaba aparentando desde hace años, no es española, sino de Boston.

El revuelo mediático que se generó por supuesta apropiación cultural hizo que suspendiese por un tiempo su cuenta en Instagram. Finalmente, este sábado la escritora e instructora de yoga ha vuelto a la red social para sincerarse sobre este asunto.

“Pasé el último mes escuchando, reflexionando y preguntándome cómo puedo aprender y crecer”, ha contado. Según ha asegurado, “mis padres nos criaron a mi hermano y a mí con dos culturas, la estadounidense y la española, y siento un verdadero sentido de pertenencia a ambas”.

Sin embargo, Hilaria Baldwin ha admitido que “la forma en que he hablado sobre mí y mi profunda conexión con dos culturas podría haberse explicado mejor; debería haber sido más clara y lo siento“, ha dicho.

Asimismo, ha asegurado que está “orgullosa de la forma en que me criaron y estamos criando a nuestros hijos para que compartan el mismo amor y respeto por ambas (culturas)”.

Fue a finales del pasado diciembre cuando el diario New York Post destapó que Hillary Hayward-Thomas, como se llama realmente, no es mallorquina ni de ascendencia española. Sus padres son anglosajones de clase alta de Boston, y durante su infancia fue a uno de los colegios más exclusivos de Massachussets.

La polémica fue bautizada entonces como ‘Hilaria Gate’. “hay una diferencia entre ocultar e inventar. Las cosas que he compartido sobre mí son muy claras: nací en Boston, viví un tiempo allí y también en España, donde mi familia reside ahora. Me mudé a Nueva York cuando tenía 19 años y aquí estoy desde entonces”, se justificó entonces en una entrevista en The New York Times.

Sin embargo, su perfil profesional en la agencia que la representa todavía afirmaba que “nació en Mallorca y se crió en Boston” el mismo día que ella salía al paso del escándalo y publicaba un vídeo en Instagram donde admitía que había nacido en Boston.

A pesar de la polémica, su círculo más cercano no ha dejado de apoyarla incondicionalmente, especialmente su marido, Alec Baldwin. “Dicen cosas, muy a menudo no hay foto de perfil, escondidos detrás del anonimato de las redes sociales. Solo quieren disparar sobre ti y rociarte con su veneno y su odio”, defendió el actor.