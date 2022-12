Hilaria Baldwin no descarta tener otro hijo con Alec (y sería el octavo)

Hilaria ha asegurado en una entrevista con el programa Extra, sin embargo, que aunque están conformes con la familia que tienen, c omo Alec Baldwin no se ha hecho la vasectomía, nunca se puede descartar que llegue un nuevo retoño.

No todo el mundo puede ser Nick Cannon, el exmarido de Mariah Carey, que anunciaba recientemente que está esperando su hijo número 12, pero hay quienes, sobre todo en las altas esferas de Hollywood, le va a la zaga. Entre ellos está el matrimonio formado por Alec Baldwin y su esposa, Hilaria, quienes ya tienen siete hijos en común… Y no descartan sorpresas.

You May Also Like